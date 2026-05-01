uma parceria com o Jornal Expresso
01/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 01-05-2026 10:00

Grupos de Santarém no Hip Hop International Portugal

danca musica electronica ilustrativa
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A 12.ª edição do Hip Hop International Portugal vai decorrer na Póvoa de Varzim de 1 a 3 de Maio.

Os grupos FD Anonymous e Three’s Enough, sediados em Santarém, vão lutar pelo título nacional de Hip Hop Dance, no Hip Hop International Portugal que se realiza de 1 a 3 de Maio, na Póvoa Arena, na Póvoa de Varzim.
O evento, reconhecido internacionalmente como a porta de entrada das equipas portuguesas para o Campeonato do Mundo de Hip Hop nos Estados Unidos da América, reúne este ano um número recorde de 200 grupos e mais de 3000 participantes, oriundos de todo o país.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1768
    29-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1768
    29-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1768
    29-04-2026
    Capa Vale Tejo
    29-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região