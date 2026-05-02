Danças tradicionais europeias e forró em Santarém

Evento decorre de 30 de Abril e 2 de Maio no centro histórico da cidade de Santarém assinalando o Dia Mundial da Dança.

A cidade de Santarém vai receber, entre os dias 30 de abril e 2 de maio, um conjunto de iniciativas dedicadas ao Dia Mundial da Dança. A iniciativa é promovida pela Dançar Santarém e integra três bailes, duas bandas, duas oficinas e quatro DJ’s no centro histórico da cidade de Santarém.

Na véspera de feriado, 30 de Abril, pelas 22h00 começa o baile folk clandestino no centro histórico de Santarém, animado pelos DJ’s Limonada, Mário Silva e Mestre. No dia 1 de Maio, o evento segue com Corte e Lendas, um baile folk na Casa do Campino com os renascidos Bardos, juntando-se ao evento após uma paragem obrigatória de alguns anos.

No último dia, 2 de Maio, haverá duas oficinas de forró com a professora Luana Martins para nível iniciados e avançados, baile de forró com os Forró da Glória, grupo das Caldas da Rainha, terminando com as DJ’s Limonada e Ritinha do Forró.

A atividade do dia 30 é de entrada livre, sendo que para as restantes haverá bilheteira à porta do evento.