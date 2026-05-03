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Cultura | 03-05-2026 10:00

FamiliArt junta famílias e crianças em celebração artística em Salvaterra de Magos

FamiliArt junta famílias e crianças em celebração artística em Salvaterra de Magos
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A actividade promovida pelo município culmina em duas sessões finais, nos dias 23 e 30 de Maio, depois de várias semanas de trabalho com crianças do pré-escolar público e das IPSS’s do concelho.

O Município de Salvaterra de Magos vai promover, nos dias 23 e 30 de Maio, a sessão final da actividade FamiliArt, dirigida a famílias com crianças da educação pré-escolar dos agrupamentos de escolas e IPSS’s do concelho.
A iniciativa, de carácter artístico, comunitário e afectivo, tem sido dinamizada nas últimas semanas pela Equipa SER – Salvaterra em Rede, com sessões que estimulam a música, a dança, o movimento, o gesto e a emoção partilhada. A actividade conta também com a colaboração da equipa externa do projecto “MusicArt”, igualmente promovido pela Câmara Municipal de Salvaterra de Magos.
O FamiliArt termina agora com um evento de celebração com as famílias, procurando reforçar a ligação intergeracional e comunitária e dar a conhecer o trabalho desenvolvido ao longo do ano com as crianças.
As sessões finais abrangem todos os pré-escolares do concelho. As inscrições são gratuitas e obrigatórias, devendo ser efectuadas junto da respectiva educadora de infância.
O projecto SER – Salvaterra em Rede (CLDS 5G), promovido pelo Município de Salvaterra de Magos, está enquadrado no Programa Temático Demografia, Qualificação e Inclusão (PESSOAS2030), contando com financiamento do Portugal 2030 e do Fundo Social Europeu+.

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