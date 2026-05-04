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Cultura | 04-05-2026 15:00

Castelo de Abrantes vandalizado origina discussão na reunião de câmara

Castelo de Abrantes vandalizado origina discussão na reunião de câmara
Castelo de Abrantes foi vandalizado e a situação está a dar uma má imagem do concelho - foto O MIRANTE
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Casas de banho “completamente destruídas” e espaços ao abandono motivam críticas à gestão municipal. Executivo aponta vandalismo como principal causa.

A vereadora do PSD na Câmara de Abrantes, Ana Oliveira, lançou duras críticas à actuação do executivo na manutenção do Castelo, denunciando o estado de degradação de um dos principais cartões-de-visita da cidade. Na reunião camarária de 14 de Abril, a autarca apontou falhas graves, com destaque para as casas de banho do Castelo de Abrantes, que descreveu como estando “completamente destruídas”. Para Ana Oliveira, a situação compromete a imagem do concelho junto de residentes e turistas, sublinhando a importância estratégica daquele espaço no contexto turístico local.
A vereadora alargou ainda as críticas a outros pontos do concelho, referindo problemas de manutenção generalizada. Entre os exemplos, destacou a vegetação excessiva em vários acessos e zonas públicas, incluindo a Fonte de São Caetano, defendendo uma intervenção mais regular e eficaz por parte dos serviços municipais.
Perante as críticas, o presidente da câmara, Manuel Valamatos, reconheceu a existência de problemas, mas justificou a situação com actos de vandalismo recorrentes. Segundo o autarca, as casas de banho têm sido alvo de destruição frequente, obrigando a intervenções sucessivas e dificultando a manutenção contínua do espaço.

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