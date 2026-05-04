Castelo de Abrantes vandalizado origina discussão na reunião de câmara

A vereadora do PSD na Câmara de Abrantes, Ana Oliveira, lançou duras críticas à actuação do executivo na manutenção do Castelo, denunciando o estado de degradação de um dos principais cartões-de-visita da cidade. Na reunião camarária de 14 de Abril, a autarca apontou falhas graves, com destaque para as casas de banho do Castelo de Abrantes, que descreveu como estando “completamente destruídas”. Para Ana Oliveira, a situação compromete a imagem do concelho junto de residentes e turistas, sublinhando a importância estratégica daquele espaço no contexto turístico local.

A vereadora alargou ainda as críticas a outros pontos do concelho, referindo problemas de manutenção generalizada. Entre os exemplos, destacou a vegetação excessiva em vários acessos e zonas públicas, incluindo a Fonte de São Caetano, defendendo uma intervenção mais regular e eficaz por parte dos serviços municipais.

Perante as críticas, o presidente da câmara, Manuel Valamatos, reconheceu a existência de problemas, mas justificou a situação com actos de vandalismo recorrentes. Segundo o autarca, as casas de banho têm sido alvo de destruição frequente, obrigando a intervenções sucessivas e dificultando a manutenção contínua do espaço.