Três mulheres que mantêm vivo o artesanato em Constância

Mariazinha Bento, aos 84 anos, é um arquivo vivo da memória colectiva local. As suas bonequinhas de perna de cana não são meros objectos decorativos, mas retratos sociais de um tempo em que a criatividade nascia da escassez. Cada peça, trabalhada ao longo de cerca de dez horas, resulta de uma combinação improvável de materiais reaproveitados, da cana ao papel, das penas ao tecido tingido. Durante décadas, levou este saber às feiras, escolas e ao posto de turismo, garantindo que a tradição não caía no esquecimento. Hoje, com limitações na visão, continua a ensinar, consciente de que o futuro desta arte é incerto.

Também Paula Jurado reinventou a sua vida. Aos 52 anos, trocou a cozinha pelo junco e encontrou numa planta esquecida uma nova profissão. Trabalha cada peça manualmente, desde a apanha à criação, num processo que exige técnica e sensibilidade. O que começou como passatempo tornou-se sustento, num percurso marcado pela coragem de recomeçar. Acredita que há um novo olhar sobre o artesanato: mais atento, mais valorizador.

Já Joana Brízida representa uma geração que chega ao artesanato por vias inesperadas. Deixou o marketing e apostou na resina como forma de expressão e sustento. Criou a marca “Isto é da Joana” e lançou projectos com impacto social, como “As Marias”, cujas receitas apoiam causas ligadas à infertilidade e endometriose. Entre feiras e redes sociais, constrói uma marca onde cada peça é única.

São três percursos distintos, unidos pela mesma certeza: o valor do que se faz à mão não se mede em escala, mas em história, identidade e dedicação. Em Constância, o artesanato continua vivo nas mãos de quem insiste em não o deixar desaparecer.