uma parceria com o Jornal Expresso
04/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 04-05-2026 18:00

Três mulheres que mantêm vivo o artesanato em Constância

Três mulheres que mantêm vivo o artesanato em Constância
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Num mundo dominado pela produção em massa, há ainda quem escolha o caminho mais lento, mais exigente e mais humano: fazer à mão. Em Constância, nas festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, três mulheres cruzaram-se num mesmo espaço e provaram que o artesanato é resistência, identidade e futuro.

Mariazinha Bento, aos 84 anos, é um arquivo vivo da memória colectiva local. As suas bonequinhas de perna de cana não são meros objectos decorativos, mas retratos sociais de um tempo em que a criatividade nascia da escassez. Cada peça, trabalhada ao longo de cerca de dez horas, resulta de uma combinação improvável de materiais reaproveitados, da cana ao papel, das penas ao tecido tingido. Durante décadas, levou este saber às feiras, escolas e ao posto de turismo, garantindo que a tradição não caía no esquecimento. Hoje, com limitações na visão, continua a ensinar, consciente de que o futuro desta arte é incerto.
Também Paula Jurado reinventou a sua vida. Aos 52 anos, trocou a cozinha pelo junco e encontrou numa planta esquecida uma nova profissão. Trabalha cada peça manualmente, desde a apanha à criação, num processo que exige técnica e sensibilidade. O que começou como passatempo tornou-se sustento, num percurso marcado pela coragem de recomeçar. Acredita que há um novo olhar sobre o artesanato: mais atento, mais valorizador.
Já Joana Brízida representa uma geração que chega ao artesanato por vias inesperadas. Deixou o marketing e apostou na resina como forma de expressão e sustento. Criou a marca “Isto é da Joana” e lançou projectos com impacto social, como “As Marias”, cujas receitas apoiam causas ligadas à infertilidade e endometriose. Entre feiras e redes sociais, constrói uma marca onde cada peça é única.
São três percursos distintos, unidos pela mesma certeza: o valor do que se faz à mão não se mede em escala, mas em história, identidade e dedicação. Em Constância, o artesanato continua vivo nas mãos de quem insiste em não o deixar desaparecer.

Mariazinha Bento - foto O MIRANTE
Joana Brízida - foto O MIRANTE
Paula Jurado - foto O MIRANTE

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1768
    29-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1768
    29-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1768
    29-04-2026
    Capa Vale Tejo
    29-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região