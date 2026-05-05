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Cultura | 05-05-2026 07:00

Almeirim celebra o Dia do Concelho criando um convívio da Ascensão

apanha da espiga ascensao ilustrativ
foto ilustrativa
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Dia da espiga tem pela primeira vez um programa de actividades, desde uma conversa a um piquenique, passando por uma caça ao tesouro

O Município de Almeirim assinala o Dia do Concelho a 14 de Maio com o Convívio da Ascensão, um encontro aberto à comunidade que junta tradição, natureza e partilha na Quinta do Casal Branco, com entrada livre e actividades para todas as idades. O evento, organizado pelo Museu Municipal de Almeirim com o apoio da Quinta do Casal Branco, propõe um dia de celebração em torno das tradições locais e do significado histórico do feriado municipal. O programa inicia‑se às 11h00 com a apanha da espiga, símbolo da fertilidade e da abundância, seguindo‑se o acolhimento de boas‑vindas e uma conversa com Gustavo Pimentel sobre “O significado histórico do feriado municipal de Almeirim”.
Ao meio‑dia e meia, o Pátio do Escritório recebe o momento de reflexão, e às 13h00 realiza‑se o piquenique partilhado no Pátio das Oliveiras, onde os participantes são convidados a levar manta, almoço e instrumentos musicais para um convívio livre e espontâneo. A tarde inclui uma caça ao tesouro às 15h00 e encerra às 17h00, com oferta de arroz‑doce pelo município e vinho fresco da Quinta do Casal Branco a preço simbólico.
A iniciativa pretende reforçar o espírito comunitário e valorizar as tradições agrícolas e culturais que marcam a identidade de Almeirim. A inscrição é obrigatória até 11 de Maio, através do e‑mail museu@cm‑almeirim.pt ou do telefone 243 594 278, e a entrada é livre.

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