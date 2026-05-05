Banda Marcial de Almeirim celebra 95 anos com concerto e desfile no centro da cidade

A Banda Marcial de Almeirim assinala 95 anos de história e dedicação à música com um concerto comemorativo no dia 23 de Maio, no Cine‑Teatro de Almeirim, antecedido por um desfile e momentos de animação abertos à comunidade.

A celebração marca quase um século de actividade ininterrupta da Banda Marcial, uma das instituições culturais mais antigas e emblemáticas do concelho. As comemorações terão início com um pequeno desfile desde a sede da banda até ao Cine‑Teatro, seguido de uma animação de zumba às 15h30 no parque em frente, onde os músicos também participarão.

O concerto de aniversário começa às 16h e contará com a apresentação de alunos da Escola de Música da Banda Marcial e com a participação especial do Grupo de Danças de Salão, num espectáculo que pretende celebrar a ligação entre gerações e estilos musicais.

Após o concerto, haverá um jantar‑convívio partilhado no refeitório da zona industrial, encerrando um dia dedicado à música, à amizade e à história de uma banda que continua a ser símbolo de identidade e orgulho para Almeirim.