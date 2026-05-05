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Cultura | 05-05-2026 12:00

Banda Marcial de Almeirim celebra 95 anos com concerto e desfile no centro da cidade

Banda Marcial de Almeirim celebra 95 anos com concerto e desfile no centro da cidade
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As entradas são gratuitas, e a organização convida familiares, amigos e toda a população a participar neste momento de festa

A Banda Marcial de Almeirim assinala 95 anos de história e dedicação à música com um concerto comemorativo no dia 23 de Maio, no Cine‑Teatro de Almeirim, antecedido por um desfile e momentos de animação abertos à comunidade.
A celebração marca quase um século de actividade ininterrupta da Banda Marcial, uma das instituições culturais mais antigas e emblemáticas do concelho. As comemorações terão início com um pequeno desfile desde a sede da banda até ao Cine‑Teatro, seguido de uma animação de zumba às 15h30 no parque em frente, onde os músicos também participarão.
O concerto de aniversário começa às 16h e contará com a apresentação de alunos da Escola de Música da Banda Marcial e com a participação especial do Grupo de Danças de Salão, num espectáculo que pretende celebrar a ligação entre gerações e estilos musicais.
Após o concerto, haverá um jantar‑convívio partilhado no refeitório da zona industrial, encerrando um dia dedicado à música, à amizade e à história de uma banda que continua a ser símbolo de identidade e orgulho para Almeirim.

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