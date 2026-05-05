Festival das Juventudes põe Abrantes a pensar no futuro dos jovens

O Festival das Juventudes regressa a Abrantes entre 6 e 9 de Maio com uma aposta clara na educação, na formação e no futuro profissional dos jovens. A quinta edição do certame decorre no Parque Urbano de São Lourenço e tem entrada livre, juntando escolas, entidades formativas, projectos juvenis, tecnologia, música e espaços de convívio. Um dos principais eixos da programação é a área “Upgrade - Educação e Futuro”, pensada para aproximar os jovens das oportunidades educativas e profissionais disponíveis. O espaço vai contar com demonstrações práticas, workshops e contacto directo com entidades ligadas ao ensino, formação e orientação vocacional.

Segundo o município de Abrantes, a iniciativa pretende ajudar os jovens a tomar decisões mais informadas sobre o seu percurso pessoal e profissional, dando-lhes acesso a diferentes áreas de estudo, experiências e saídas profissionais. Entre as novidades deste ano está o projecto “Entre Pares”, que coloca estudantes a partilhar, na primeira pessoa, experiências sobre os cursos que frequentam. O programa inclui ainda a Mostra de Empreendedorismo Juvenil, destinada a dar visibilidade a ideias e projectos desenvolvidos por jovens do concelho.

A tecnologia também ganha destaque nesta edição, com uma competição de robótica organizada em parceria com o Instituto Politécnico de Tomar e o Tagusvalley – Parque de Ciência e Tecnologia. A iniciativa reforça a ligação entre a comunidade escolar, a inovação e as áreas tecnológicas, cada vez mais determinantes no futuro académico e profissional dos jovens. Para além da componente educativa, o festival mantém a vertente de lazer e animação, com arenas de jogos, momentos de convívio, concertos com artistas nacionais e locais e a final do concurso “Chuva de Talentos”. Organizado pelo município de Abrantes, o Festival das Juventudes dirige-se sobretudo ao público jovem, mas está aberto a toda a comunidade.