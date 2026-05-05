Povos celebra a fé e a memória na Romaria do Senhor Jesus da Boa Morte

A Romaria do Senhor Jesus da Boa Morte volta a reunir fé e tradição em Povos, Vila Franca de Xira, no dia 14 de Maio, mantendo viva uma devoção secular que marca o calendário religioso e cultural do concelho. A romaria, organizada pela Irmandade do Senhor Jesus da Boa Morte, pela Paróquia de São Vicente Mártir e pela Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca de Xira, com o apoio da Freguesia de Vila Franca de Xira, é uma das manifestações religiosas mais antigas da região.

O evento decorre junto à Ermida do Senhor da Boa Morte, situada no alto de Povos, e tem raízes que remontam ao século XVIII, sendo tradicionalmente associado à Quinta‑Feira da Ascensão, feriado municipal em Vila Franca de Xira. Segundo informação da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, a romaria constitui um dos momentos mais simbólicos da religiosidade popular local, reunindo centenas de fiéis que sobem ao monte em procissão, num percurso marcado por cânticos, oração e introspecção. A peregrinação culmina com a missa solene na ermida, seguida da procissão em torno do templo e da bênção dos campos, um gesto que simboliza o pedido de boas colheitas e protecção para a comunidade rural.

A tradição inclui ainda momentos de convívio e partilha, com famílias e grupos de amigos que aproveitam o dia para almoçar nos campos em redor da ermida, mantendo viva a dimensão comunitária da festa.