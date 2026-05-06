Alenquer celebra o Divino Espírito Santo até 24 de Maio

As Festas do Império do Divino Espírito Santo estão de volta a Alenquer. Até 24 de Maio, esta festa secular trará novamente para as ruas as cores dos seus tapetes floridos, os bodos, as missas e muita animação cultural.

Desde o Domingo de Páscoa ao Domingo de Pentecostes, Alenquer, Aldeia Galega, Aldeia Gavinha, Paúla, Ota, Carregado, Cadafais, Pereiro de Palhacana e Atalaia acolhem as celebrações da maior manifestação de fé do concelho.

No Brasil, nos Açores e noutras partes do Mundo, o Espírito Santo também é celebrado com orgulho. No entanto, esta tradição tem origem em Alenquer, remontando a 1321, data provável do início das Festas do Império do Divino Espírito Santo, instituídas pela Rainha D. Isabel e pelo Rei D. Dinis, que se mantêm vivas até aos nossos dias.

Percorrendo todas as freguesias do concelho, a programação, iniciada no Domingo de Páscoa, na Igreja do Convento de São Francisco, com a Missa Solene de Páscoa com Entronização das Insígnias do Espírito Santo, prolonga-se até ao culminar das celebrações, nos dias 23 e 24 de Maio, não faltando os tradicionais bodos, procissão, missa, concerto, tapetes floridos, entre outros momentos.

A tradição, com mais de 700 anos, reavivou-se em 2007, tendo como principais impulsionadores o pároco e provedor da Misericórdia de Alenquer, José Eduardo Martins, e D. Manuel Clemente, à data Bispo de Lisboa.