Festival mostra beleza do território da Serra de Santo António

O Alcanena Walking Festival volta a colocar o concelho no mapa dos eventos de natureza. De 22 a 24 de Maio, a Serra de Santo António recebe mais de 40 actividades, num programa que combina caminhadas guiadas, experiências de bem-estar, propostas para famílias, oficinas comunitárias e momentos de animação cultural. A iniciativa pretende valorizar o território do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, dando destaque a uma aldeia marcada pela paisagem cársica, pelos campos de lapiás, pelos muros de pedra seca e pelos olivais que moldam a identidade local. Trata-se de uma zona onde a água corre sobretudo no subsolo, deixando à superfície uma geografia singular, dura e bela, que faz parte da memória e da vida das populações.

O festival assume-se como um evento de animação territorial, com envolvimento directo da comunidade e aposta na dinamização da economia local. Para além das caminhadas em percursos homologados, o programa inclui ‘workshops’ ligados às tradições locais, nomeadamente na gastronomia e nas práticas artesanais. A componente cultural também terá lugar de destaque, com sessões de biodanza, concertos com baile folk, oficinas de dança tradicional e espaços de convívio onde a gastronomia local será assegurada pelo movimento associativo.