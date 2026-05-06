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Cultura | 06-05-2026 15:00

Festival mostra beleza do território da Serra de Santo António

Festival mostra beleza do território da Serra de Santo António
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Alcanena Walking Festival regressa de 22 a 24 de Maio com mais de 40 actividades que juntam caminhadas, bem-estar, cultura, gastronomia e tradições locais. A edição deste ano realiza-se na Serra de Santo António, em pleno Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros.

O Alcanena Walking Festival volta a colocar o concelho no mapa dos eventos de natureza. De 22 a 24 de Maio, a Serra de Santo António recebe mais de 40 actividades, num programa que combina caminhadas guiadas, experiências de bem-estar, propostas para famílias, oficinas comunitárias e momentos de animação cultural. A iniciativa pretende valorizar o território do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, dando destaque a uma aldeia marcada pela paisagem cársica, pelos campos de lapiás, pelos muros de pedra seca e pelos olivais que moldam a identidade local. Trata-se de uma zona onde a água corre sobretudo no subsolo, deixando à superfície uma geografia singular, dura e bela, que faz parte da memória e da vida das populações.
O festival assume-se como um evento de animação territorial, com envolvimento directo da comunidade e aposta na dinamização da economia local. Para além das caminhadas em percursos homologados, o programa inclui ‘workshops’ ligados às tradições locais, nomeadamente na gastronomia e nas práticas artesanais. A componente cultural também terá lugar de destaque, com sessões de biodanza, concertos com baile folk, oficinas de dança tradicional e espaços de convívio onde a gastronomia local será assegurada pelo movimento associativo.

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