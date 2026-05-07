Art’Abrantes ganha casa para valorizar artesanato e saberes tradicionais

O município de Abrantes e a Art’Abrantes – Associação de Artesanato assinaram, na quarta-feira, 29 de Abril, um protocolo de cedência de instalações no Mercado Municipal de Abrantes, que permite à associação passar a dispor de um espaço próprio para promover o artesanato, valorizar os saberes tradicionais e dinamizar iniciativas abertas à comunidade. A loja, situada no piso 1 do Mercado Municipal, é cedida por um período de três anos, renovável por iguais períodos. O objectivo passa por garantir uma programação regular de actividades, exposições, workshops e acções de formação que atraiam novos públicos e reforcem o papel do mercado enquanto ponto de encontro, cultura e dinamização económica.

Na sessão de assinatura do protocolo, o presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, sublinhou o potencial dos artesãos do concelho e manifestou a disponibilidade do município para apoiar o associativismo local. A assinatura do protocolo coincidiu com o primeiro aniversário da Art’Abrantes. A presidente da associação, Cristina Reis, considerou a cedência da loja “uma conquista” para a estrutura, agradecendo o apoio da autarquia. A dirigente revelou que a associação conta actualmente com 36 sócios, dos quais 24 já possuem carta de artesão.

Cristina Reis fez ainda um balanço positivo do primeiro ano de actividade da Art’Abrantes, destacando a realização de nove workshops no Mercado Municipal, todos com lotação esgotada. A responsável referiu também o projecto “Sentir para Criar”, que pretende promover o saber-fazer através da interacção entre gerações e valorizar o artesanato como forma de arte, culminando posteriormente numa exposição. O protocolo prevê, entre outras obrigações, a realização anual de pelo menos duas exposições e a dinamização regular de actividades que promovam o trabalho dos artesãos e incentivem a aprendizagem junto de novos públicos.