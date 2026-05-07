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Cultura | 07-05-2026 11:05

Bandarilheiro de Salvaterra de Magos em destaque em Madrid

Bandarilheiro de Salvaterra de Magos em destaque em Madrid
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Filipe Gravito marcou presença na mais importante praça de toiros de Espanha, no domingo, 3 de Maio.

O bandarilheiro natural de Salvaterra de Magos, Filipe Gravito, esteve em destaque na Praça de Toiros Las Ventas, em Madrid, Espanha, no domingo, 3 de Maia, no tercio de bandarilhas e tercio de capote. Filipe Gravito descreve o momento como uma das "tardes mais importantes" da sua vida.
Nascido a 1 de Fevereiro de 1995, Filipe Gravito mostrou, desde muito novo, a paixão pela festa brava, tendo iniciado a sua carreira com a cavaleira, também natural de Salvaterra de Magos, Ana Batista. Em 2011 prestou provas a bandarilheiro praticante e três anos depois, a 6 de Julho de 2014, passou a bandarilheiro profissional. A alternativa foi tirada na Praça de Toiros Palha Blanco, em Vila Franca de Xira, apadrinhada por Manuel dos Santos Becas. Já toureou com diversas figuras do toureio a pé e a cavalo em praças de todo o mundo, desde Portugal, a Espanha, França, México, entre outras.

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