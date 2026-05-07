Bibliotecando regressa a Tomar com Valter Hugo Mãe como cabeça de cartaz

O escritor Valter Hugo Mãe é o grande homenageado da 16.ª edição do Bibliotecando em Tomar, festival literário que volta a colocar a cidade templária no roteiro nacional da literatura, entre quinta-feira e sábado, com encontros com leitores, debates, sessões com alunos e um espectáculo que cruza palavra e música. Autor de obras como O filho de mil homens, Valter Hugo Mãe estará em Tomar na quinta-feira, 7 de Maio, para encontros com alunos das escolas do concelho e com o público em geral. A homenagem formal decorre na sexta-feira, 8 de Maio, na Biblioteca Municipal de Tomar, dia em que especialistas vão analisar a sua obra no âmbito do tema escolhido para esta edição: “Entre o natural e o construído”.

O programa inclui ainda, nesse mesmo dia, um espectáculo que junta textos do escritor à música de Yuri Marchese, numa proposta que procura aproximar a literatura de outras linguagens artísticas. Segundo o município de Tomar, o Bibliotecando pretende este ano promover a reflexão sobre as tensões entre o natural e o construído, explorando a forma como estas dimensões se cruzam, entram em confronto e se redefinem. A relação entre o ser humano e os territórios — sociais, culturais, afectivos ou políticos — está no centro da programação. A autarquia sublinha ainda que a emergência da inteligência artificial e das tecnologias digitais veio abalar concepções tradicionais sobre o que é natural e o que é construído, matéria que será discutida ao longo dos debates.

O festival conta com a participação de várias entidades educativas e culturais, entre as quais o município de Tomar, os agrupamentos de escolas do concelho, o Instituto Politécnico de Tomar e o Centro Nacional de Cultura. A Comissão de Honra é presidida por Guilherme d’Oliveira Martins e a iniciativa tem o alto patrocínio do Presidente da República. Na edição anterior, o Bibliotecando homenageou o escritor moçambicano Mia Couto, sob o tema “Centros e Periferias: Um diálogo necessário”.