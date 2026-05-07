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Cultura | 07-05-2026 18:00

Feira Nacional do Cavalo soma quarto galardão 5 Estrelas e reforça peso da Golegã nos grandes eventos

Feira Nacional do Cavalo soma quarto galardão 5 Estrelas e reforça peso da Golegã nos grandes eventos
Feira Nacional do Cavalo distinguida, pelo quarto ano consecutivo, com o galardão 5 Estrelas Regiões - foto DR
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Pelo quarto ano consecutivo, a Feira Nacional do Cavalo voltou a erguer o nome da Golegã ao ser distinguida com o galardão 5 Estrelas Regiões, na categoria de Festas, Feiras e Romarias.

A Feira Nacional do Cavalo voltou a ser distinguida com o galardão 5 Estrelas Regiões, pelo quarto ano consecutivo, na categoria de Festas, Feiras e Romarias, consolidando o estatuto de um dos mais emblemáticos certames do país. Para o vice-presidente da Câmara da Golegã, Diogo Rosa, trata-se de um reconhecimento que “deve orgulhar-nos a todos” e que volta a colocar em destaque um evento secular que projecta o Ribatejo e Portugal além-fronteiras.
O município sublinha que a distinção premeia não apenas a dimensão simbólica e cultural da feira, mas também o impacto económico gerado na região. Milhares de dormidas, restaurantes cheios, comércio dinamizado e milhões de euros movimentados fazem da Feira Nacional do Cavalo um motor de desenvolvimento local e regional. A preparação do certame mobiliza durante meses dezenas de profissionais e entidades, num trabalho que envolve organização de provas, segurança, limpeza, policiamento e bem-estar animal, para garantir que cada edição decorre com rigor e qualidade.
Diogo Rosa deixou ainda uma palavra de reconhecimento à direcção da feira, executivo municipal, parceiros, patrocinadores, comerciantes, trabalhadores e colaboradores, salientando o contributo de todos para o crescimento contínuo de um evento único no mundo.

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