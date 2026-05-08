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Cultura | 08-05-2026 07:00

Música entra nas escolas de Benavente em regime integrado

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Município prepara arranque do Ensino Artístico Especializado da Música no próximo ano lectivo, numa aposta que junta formação artística, identidade ribatejana e proximidade às famílias.

A Câmara Municipal de Benavente vai avançar, no ano lectivo 2026/2027, com a oferta de Ensino Artístico Especializado na área da Música, em regime integrado, em colaboração com o Agrupamento de Escolas de Samora Correia. O novo modelo permitirá que os professores leccionem directamente nas escolas, evitando deslocações dos alunos que actualmente frequentam o ensino artístico em regime articulado. A iniciativa arrancará com alunos do 5.º ano e representa, segundo a autarquia, um reforço da aposta na formação artística desde cedo, aproximando a música do quotidiano escolar e criando melhores condições de acesso a esta área de ensino.
Para divulgar a nova oferta educativa, alunos do 1.º ciclo dos dois agrupamentos de escolas do concelho participaram numa actividade cultural dedicada à Lenda de Nossa Senhora de Alcamé, uma das tradições mais marcantes do Ribatejo. A história foi narrada com acompanhamento de um ensemble composto por 13 músicos e um maestro, que deram expressão sonora às personagens e aos acontecimentos da lenda. Cada figura da narrativa foi associada a um instrumento musical: o campino ao clarinete, a cobra ao oboé e o touro ao saxofone, fagote e percussão. A adaptação da lenda esteve a cargo da contadora de histórias Luísa Redtree, das Bibliotecas Municipais, num trabalho que cruzou memória popular, património local e aprendizagem artística.
A autarquia sublinha que a actividade mostrou como a cultura e a educação podem caminhar juntas, despertando nas crianças o interesse pela música e pelas tradições do território. O silêncio atento durante a sessão e os aplausos no final de cada intervenção musical foram sinais do envolvimento dos alunos. As candidaturas ao Ensino Artístico Especializado da Música abrem a 4 de Maio. Está prevista uma sessão de esclarecimentos para 8 de Junho e as provas de selecção realizam-se nos dias 15 e 16 de Junho.

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