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Cultura | 09-05-2026 12:00

Isabel Ricardo em Arruda para celebrar o livro com os mais jovens

Isabel Ricardo em Arruda para celebrar o livro com os mais jovens
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Durante as sessões, segundo o município, Isabel Ricardo apresentou duas das suas mais recentes obras infantis, O Pirilampo Avariado e A Polvinha Pitosga.

A escritora Isabel Ricardo, autora de 47 títulos publicados, juntou-se às comemorações dedicadas ao livro no concelho de Arruda dos Vinhos, num encontro marcado pela proximidade com os jovens leitores. A iniciativa resultou de uma parceria entre a Biblioteca Municipal Irene Lisboa e o Agrupamento de Escolas e Jardim de Infância de Arruda dos Vinhos, tendo levado a autora, no passado dia 27 de abril, aos Centros Escolares de Arruda dos Vinhos e do Casal do Telheiro. Durante as sessões, segundo o município, Isabel Ricardo apresentou duas das suas mais recentes obras infantis, O Pirilampo Avariado e A Polvinha Pitosga, proporcionando momentos de animação, leitura e interação com as crianças do concelho. A autora regressará ao concelho em Maio, para novos encontros com os jovens leitores das freguesias de Arranhó e São Tiago dos Velhos.

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