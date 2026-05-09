Isabel Ricardo em Arruda para celebrar o livro com os mais jovens
Durante as sessões, segundo o município, Isabel Ricardo apresentou duas das suas mais recentes obras infantis, O Pirilampo Avariado e A Polvinha Pitosga.
A escritora Isabel Ricardo, autora de 47 títulos publicados, juntou-se às comemorações dedicadas ao livro no concelho de Arruda dos Vinhos, num encontro marcado pela proximidade com os jovens leitores. A iniciativa resultou de uma parceria entre a Biblioteca Municipal Irene Lisboa e o Agrupamento de Escolas e Jardim de Infância de Arruda dos Vinhos, tendo levado a autora, no passado dia 27 de abril, aos Centros Escolares de Arruda dos Vinhos e do Casal do Telheiro. Durante as sessões, segundo o município, Isabel Ricardo apresentou duas das suas mais recentes obras infantis, O Pirilampo Avariado e A Polvinha Pitosga, proporcionando momentos de animação, leitura e interação com as crianças do concelho. A autora regressará ao concelho em Maio, para novos encontros com os jovens leitores das freguesias de Arranhó e São Tiago dos Velhos.