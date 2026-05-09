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Cultura | 09-05-2026 11:19

“Os toiros estão na rua” vai voltar a ouvir-se na entrada em Quinta-feira de Ascensão

“Os toiros estão na rua” vai voltar a ouvir-se na entrada em Quinta-feira de Ascensão
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Raúl Caldeira vai também apresentar os espectáculos do Palco Ascensão e do Palco Tradição.

A frase que se tornou símbolo maior da Semana da Ascensão e da entrada de Quinta-feira de Espiga está de regresso à rua e à memória colectiva da Chamusca. A icónica expressão “Os toiros estão na rua”, proferida por Raúl Caldeira e profundamente ligada à identidade do certame, volta este ano a fazer-se ouvir na principal artéria da vila, durante a tradicional entrada de toiros de Quinta-feira da Ascensão.
Raúl Caldeira vai também apresentar os espectáculos do Palco Ascensão e do Palco Tradição, reforçando a ligação entre a memória, a tradição e a vivência popular de uma das maiores celebrações do Ribatejo.

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