uma parceria com o Jornal Expresso
10/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 10-05-2026 21:00

ABEI promove três musicais no Ateneu Artístico Vilafranquense

TEATRO SARAU TEATRO ILUSTRATIVA
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Os espectáculos decorrem sempre pelas 20h30 e arrancam a 15 de Maio com a peça “Alice no País das Maravilhas”. Seguem-se “Aladino”, a 22 de Maio e “Teen Beach Movie”, no dia 29 de Maio.

A ABEI – Associação para o Bem-Estar Infantil de Vila Franca de Xira vai levar ao palco do Ateneu Artístico Vilafranquense três musicais protagonizados pelos alunos do 1.º Ciclo da Escola e Jardim Infantil da Quinta dos Bacelos. Os espectáculos decorrem sempre pelas 20h30 e arrancam a 15 de Maio com a peça “Alice no País das Maravilhas”. Seguem-se “Aladino”, a 22 de Maio e “Teen Beach Movie”, no dia 29 de Maio. As apresentações, dinamizadas pelas turmas do 1.º ciclo, resultam do trabalho desenvolvido ao longo do ano lectivo e pretendem destacar o empenho, talento e dedicação dos alunos nas áreas da expressão artística e performativa. A iniciativa promete reunir famílias, amigos e comunidade educativa em três noites dedicadas à música, teatro e criatividade infantil.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Vale Tejo
    06-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    06-05-2026
    Leia nesta edição o suplemento Centro Vivo - Revitalização do Centro Histórico e Ribeira de Santarém
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região