ABEI promove três musicais no Ateneu Artístico Vilafranquense

Os espectáculos decorrem sempre pelas 20h30 e arrancam a 15 de Maio com a peça “Alice no País das Maravilhas”. Seguem-se “Aladino”, a 22 de Maio e “Teen Beach Movie”, no dia 29 de Maio.

A ABEI – Associação para o Bem-Estar Infantil de Vila Franca de Xira vai levar ao palco do Ateneu Artístico Vilafranquense três musicais protagonizados pelos alunos do 1.º Ciclo da Escola e Jardim Infantil da Quinta dos Bacelos. Os espectáculos decorrem sempre pelas 20h30 e arrancam a 15 de Maio com a peça “Alice no País das Maravilhas”. Seguem-se “Aladino”, a 22 de Maio e “Teen Beach Movie”, no dia 29 de Maio. As apresentações, dinamizadas pelas turmas do 1.º ciclo, resultam do trabalho desenvolvido ao longo do ano lectivo e pretendem destacar o empenho, talento e dedicação dos alunos nas áreas da expressão artística e performativa. A iniciativa promete reunir famílias, amigos e comunidade educativa em três noites dedicadas à música, teatro e criatividade infantil.