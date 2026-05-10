Centro histórico de Coruche transforma-se em jogo na Noite Europeia dos Museus

O Museu Municipal de Coruche vai assinalar a Noite Europeia dos Museus com um peddy paper pelo centro histórico da vila, no dia 16 de Maio, às 21h00, desafiando os participantes a formar equipa, seguir pistas, resolver desafios e descobrir “o segredo da noite”.

A iniciativa, inspirada no tema deste ano do Dia Internacional dos Museus - “Museus a unir um mundo dividido” -, pretende levar o património para fora de portas e propor uma forma participativa de olhar para o território, juntando memória, jogo, comunidade e descoberta.

Organizados em equipas de até quatro elementos, os participantes são convidados a percorrer o centro histórico de Coruche com atenção redobrada aos detalhes, transformando fachadas, largos, ruas e sinais do quotidiano em pistas de uma descoberta colectiva. A proposta passa por suspender o olhar habitual sobre a vila e reencontrar, no espaço público, marcas de uma história que continua presente na vida da comunidade.

A participação é gratuita, mas requer inscrição obrigatória até às 16h00 do dia 16 de Maio, através de formulário online ou presencialmente na recepção do Núcleo Rural de Coruche, na Rua dos Bombeiros Municipais. As inscrições presenciais podem ser feitas de terça-feira a domingo, entre as 10h30 e as 13h00 e entre as 14h30 e as 18h00.

Os participantes habilitam-se ainda a ganhar uma de três experiências ligadas à identidade local: “Apicultor por um dia”, em parceria com A Apicultora no Mundo das Abelhas; uma descida de caiaque no rio Sorraia, com a River Route; ou uma visita ao Centro Equestre António Ribeiro Telles. A concretização das experiências fica sujeita a marcação e à disponibilidade das entidades parceiras.