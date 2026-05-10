uma parceria com o Jornal Expresso
10/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 10-05-2026 18:00

Centro histórico de Coruche transforma-se em jogo na Noite Europeia dos Museus

Centro histórico de Coruche transforma-se em jogo na Noite Europeia dos Museus
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A iniciativa decorre a 16 de Maio, às 21h00, com participação gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória até às 16h00 do próprio dia.

O Museu Municipal de Coruche vai assinalar a Noite Europeia dos Museus com um peddy paper pelo centro histórico da vila, no dia 16 de Maio, às 21h00, desafiando os participantes a formar equipa, seguir pistas, resolver desafios e descobrir “o segredo da noite”.
A iniciativa, inspirada no tema deste ano do Dia Internacional dos Museus - “Museus a unir um mundo dividido” -, pretende levar o património para fora de portas e propor uma forma participativa de olhar para o território, juntando memória, jogo, comunidade e descoberta.
Organizados em equipas de até quatro elementos, os participantes são convidados a percorrer o centro histórico de Coruche com atenção redobrada aos detalhes, transformando fachadas, largos, ruas e sinais do quotidiano em pistas de uma descoberta colectiva. A proposta passa por suspender o olhar habitual sobre a vila e reencontrar, no espaço público, marcas de uma história que continua presente na vida da comunidade.
A participação é gratuita, mas requer inscrição obrigatória até às 16h00 do dia 16 de Maio, através de formulário online ou presencialmente na recepção do Núcleo Rural de Coruche, na Rua dos Bombeiros Municipais. As inscrições presenciais podem ser feitas de terça-feira a domingo, entre as 10h30 e as 13h00 e entre as 14h30 e as 18h00.
Os participantes habilitam-se ainda a ganhar uma de três experiências ligadas à identidade local: “Apicultor por um dia”, em parceria com A Apicultora no Mundo das Abelhas; uma descida de caiaque no rio Sorraia, com a River Route; ou uma visita ao Centro Equestre António Ribeiro Telles. A concretização das experiências fica sujeita a marcação e à disponibilidade das entidades parceiras.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Vale Tejo
    06-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    06-05-2026
    Leia nesta edição o suplemento Centro Vivo - Revitalização do Centro Histórico e Ribeira de Santarém
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região