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Cultura | 11-05-2026 10:00

José Barroca recebe Prémio Sérgio Perilhão na abertura da Semana Taurina de Samora Correia

José Barroca recebe Prémio Sérgio Perilhão na abertura da Semana Taurina de Samora Correia
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Conhecido pela irreverência, pelo gosto do campo e pela ligação à festa brava, José Barroca foi homenageado no Centro Cultural de Samora Correia, numa noite que juntou três bandas filarmónicas do concelho.

José Barroca recebeu este ano o Prémio Sérgio Perilhão, distinção entregue pela Junta de Freguesia de Samora Correia no arranque da Semana Taurina da localidade. A homenagem decorreu na terça-feira, 5 de Maio, no Centro Cultural de Samora Correia, durante o Encontro de Bandas Taurinas, que reuniu as três bandas filarmónicas do concelho.
Figura acarinhada no concelho de Benavente, sobretudo entre os amantes da festa brava, José Barroca é um elemento reconhecido na Festa da Amizade - Sardinha Assada, em Benavente.
Ligado ao campo e ao convívio com os homens do campo, José Barroca valoriza aqueles que considera “mais puros e genuínos”. A Junta de Freguesia de Samora Correia justificou a atribuição do Prémio Sérgio Perilhão com o contributo, a dedicação e o exemplo do homenageado para a comunidade, bem como com o seu papel na defesa e valorização da tradição taurina e do património cultural local.
A Semana Taurina de Samora Correia, organizada pela Junta de Freguesia, prossegue até dia 10 de Maio com uma programação que inclui momentos musicais, demonstração de toureio, encierros e largadas de toiros.

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