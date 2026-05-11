Mostra de Sabores e Produtos em 28 restaurantes de Torres Novas

Bacalhau, cabrito, borrego, enchidos e doces tradicionais à base de figo, amêndoa e ovos são algumas das apostas dos restaurantes aderentes à 5.ª edição da mostra que vai decorrer de 15 a 24 de Maio.

Celebrar a riqueza gastronómica local e valorizar os produtos endógenos do concelho é o objectivo da 5.ª edição da Mostra de Sabores e Produtos do Território, uma iniciativa promovida pelo município de Torres Novas que se realiza de 15 a 24 de Maio. Esta edição conta com a participação de 28 restaurantes, que vão apresentar ementas especiais inspiradas na tradição culinária torrejana, como o bacalhau, o cabrito, o borrego, os enchidos, bem como doces tradicionais à base de figo, amêndoa e ovos.

A mostra, refere a autarquia em comunicado, pretende não só dinamizar o sector da restauração, como afirmar Torres Novas como destino gastronómico de excelência, promovendo a identidade cultural e os sabores autênticos do território. Além das ementas, os restaurantes devem disponibilizar, sempre que possível, vinhos produzidos no concelho de Torres Novas, reforçando a ligação entre gastronomia e produção local. A lista de restaurantes está disponível no site da Câmara de Torres Novas.