uma parceria com o Jornal Expresso
11/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 11-05-2026 11:15

Mostra de Sabores e Produtos em 28 restaurantes de Torres Novas

restaurante comida tradicional saudavel pratos tradicionais ilustrativ
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Bacalhau, cabrito, borrego, enchidos e doces tradicionais à base de figo, amêndoa e ovos são algumas das apostas dos restaurantes aderentes à 5.ª edição da mostra que vai decorrer de 15 a 24 de Maio.

Celebrar a riqueza gastronómica local e valorizar os produtos endógenos do concelho é o objectivo da 5.ª edição da Mostra de Sabores e Produtos do Território, uma iniciativa promovida pelo município de Torres Novas que se realiza de 15 a 24 de Maio. Esta edição conta com a participação de 28 restaurantes, que vão apresentar ementas especiais inspiradas na tradição culinária torrejana, como o bacalhau, o cabrito, o borrego, os enchidos, bem como doces tradicionais à base de figo, amêndoa e ovos.

A mostra, refere a autarquia em comunicado, pretende não só dinamizar o sector da restauração, como afirmar Torres Novas como destino gastronómico de excelência, promovendo a identidade cultural e os sabores autênticos do território. Além das ementas, os restaurantes devem disponibilizar, sempre que possível, vinhos produzidos no concelho de Torres Novas, reforçando a ligação entre gastronomia e produção local. A lista de restaurantes está disponível no site da Câmara de Torres Novas.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Vale Tejo
    06-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    06-05-2026
    Leia nesta edição o suplemento Centro Vivo - Revitalização do Centro Histórico e Ribeira de Santarém
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região