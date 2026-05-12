Alunas do Cartaxo vencem concurso nacional de promoção da cidadania

Quatro estudantes do 11.º ano da Escola Secundária do Cartaxo conquistaram o primeiro lugar no Concurso de Texto do Seminário "Nós Propomos! Cidadania e Inovação na Educação Geográfica". O projecto "Cuidar de Quem Cuidou — Mobilidade Sénior no Concelho do Cartaxo" foi o primeiro premiado, tendo em vista a melhoria da mobilidade da população idosa no concelho.

O seminário "Nós Propomos! Cidadania e Inovação na Educação Geográfica", na sua 14.ª edição, é promovido pelo Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa e tem como objectivo incentivar os estudantes a identificar e propor soluções para problemas locais. O projecto está presente em mais seis países além de Portugal.