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Cultura | 12-05-2026 19:40

Alunas do Cartaxo vencem concurso nacional de promoção da cidadania

Alunas do Cartaxo vencem concurso nacional de promoção da cidadania
FOTO DR
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Alice Almeida, Joana Mourão, Lara Quintino e Olivia Matos, do 11.º A, foram distinguidas com o trabalho "Cuidar de quem cuidou — Mobilidade Sénior no Concelho do Cartaxo".

Quatro estudantes do 11.º ano da Escola Secundária do Cartaxo conquistaram o primeiro lugar no Concurso de Texto do Seminário "Nós Propomos! Cidadania e Inovação na Educação Geográfica". O projecto "Cuidar de Quem Cuidou — Mobilidade Sénior no Concelho do Cartaxo" foi o primeiro premiado, tendo em vista a melhoria da mobilidade da população idosa no concelho.
O seminário "Nós Propomos! Cidadania e Inovação na Educação Geográfica", na sua 14.ª edição, é promovido pelo Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa e tem como objectivo incentivar os estudantes a identificar e propor soluções para problemas locais. O projecto está presente em mais seis países além de Portugal.

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