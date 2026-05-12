Benavente tem novo gestor cultural

A Câmara de Benavente passou a contar com um novo gestor cultural, numa aposta do executivo liderado por Sónia Ferreira (AD) para reforçar a estratégia nas áreas da cultura e do turismo e potenciar a dinamização dos espaços e eventos do concelho. Segundo a presidente da autarquia, a contratação de Raul Ribeiro visa “alavancar as ofertas culturais e turísticas locais”, melhorar a qualidade da programação e dos equipamentos municipais e permitir a captação e diversificação de públicos. A autarca sublinhou que cultura e turismo “vivem de braços dados” e que existem no concelho vários locais que necessitam de ser dinamizados de forma diferente, defendendo que a entrada de um profissional qualificado permitirá trazer “uma maior articulação e uma visão estratégica”.

Sónia Ferreira destacou ainda a importância de captar promotores, investidores e patrocinadores, com vista à realização de eventos de maior dimensão, considerando que essa estratégia poderá ter impacto económico positivo no concelho.

A decisão, no entanto, foi alvo de críticas por parte da oposição. O vereador Pedro Gameiro (PS) questionou a necessidade da contratação, considerando que os serviços municipais na área da cultura já apresentam bons resultados. “A agenda cultural está recheada de eventos, sendo um exemplo a nível cultural para os concelhos vizinhos”, afirmou. O autarca socialista considerou ainda que a medida poderá indiciar “uma falta de confiança nos trabalhadores da câmara, nomeadamente os do Departamento da Cultura”, questionando sobre o propósito da contratação e o respectivo custo mensal.

Sónia Ferreira rejeitou essa leitura, afirmando que a decisão não coloca em causa o trabalho dos funcionários municipais, antes pretende “reforçar e complementar aquilo que é feito pelos sectores municipais da cultura e do turismo”. E indicou que o valor mensal da contratação é de 1.400 euros.

O vereador Frederico Colaço Antunes, do Chega, saiu em defesa da contratação, sublinhando que o objectivo não é substituir trabalhadores, mas sim reforçar a capacidade. O autarca comparou a decisão à contratação de Luiz Filipe Scolari para a selecção nacional de futebol, defendendo que, tal como nas empresas, “às vezes, é preciso importar talento” para acelerar o desenvolvimento.