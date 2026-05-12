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Cultura | 12-05-2026 18:00

Caminhada solidária angaria 1.475 euros para os Bombeiros Torrejanos

Caminhada solidária angaria 1.475 euros para os Bombeiros Torrejanos
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Iniciativa, organizada pela Associação Humanitária dos Bombeiros Torrejanos e pela Da Terra Farmácia, juntou mais de duas centenas de participantes.

A Caminhada Solidária Da Terra Farmácia Torres Novas e Bombeiros Voluntários Torrejanos, realizada a 1 de Maio, contou com mais de 220 participantes e garantiu um donativo de 1.475 euros que vão reverter a favor daquela associação humanitária.

O presidente da direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos, Gonçalo Pereira, e o director técnico da farmácia, João Pereira, agradeceram a mobilização da população para aquela iniciativa solidária.

O percurso ao longo de seis quilómetros teve passagem do grupo pelo Corredor Ecológico do Almonda e depois pelo Almonda Parque, tendo terminado no Jardim das Rosas, onde se realizou uma sessão de alongamentos animada por música ao ritmo zumba.

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