Caminhada solidária angaria 1.475 euros para os Bombeiros Torrejanos

A Caminhada Solidária Da Terra Farmácia Torres Novas e Bombeiros Voluntários Torrejanos, realizada a 1 de Maio, contou com mais de 220 participantes e garantiu um donativo de 1.475 euros que vão reverter a favor daquela associação humanitária.



O presidente da direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos, Gonçalo Pereira, e o director técnico da farmácia, João Pereira, agradeceram a mobilização da população para aquela iniciativa solidária.



O percurso ao longo de seis quilómetros teve passagem do grupo pelo Corredor Ecológico do Almonda e depois pelo Almonda Parque, tendo terminado no Jardim das Rosas, onde se realizou uma sessão de alongamentos animada por música ao ritmo zumba.