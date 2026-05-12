Campinos tomaram conta das ruas do Cartaxo no Dia das Tradições

As ruas do Cartaxo voltaram a encher-se de campinos, cavalos, trajes tradicionais, música e folclore para assinalar o Dia das Tradições, numa iniciativa que procurou valorizar uma das marcas identitárias mais fortes do concelho. O desfile “Os Campinos Vêm à Cidade”, promovido pela Câmara Municipal do Cartaxo, realizou-se na sexta-feira, 1 de Maio, e levou centenas de pessoas ao centro da cidade. O cortejo arrancou junto ao Pavilhão Municipal de Exposições e percorreu algumas das principais artérias da cidade, incluindo a Rua Batalhoz, antes de terminar junto ao Tribunal do Cartaxo. Campinos montados a cavalo desfilaram lado a lado com ranchos folclóricos do concelho e com grupos de dança e costumes do México e da Lituânia, que se encontravam em visita à região e deram uma dimensão internacional à celebração.

No final do desfile, o padre Miguel Ângelo presidiu à bênção dos campinos e dos animais, sublinhando a importância da relação harmoniosa entre o homem, o animal e a natureza. “Estas tradições ajudam-nos com este equilíbrio”, afirmou. A cerimónia incluiu ainda uma leitura bíblica pela vereadora Maria João Oliveira.

O presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, João Heitor, acompanhou o desfile com os restantes membros do executivo. No encerramento, o autarca agradeceu a presença dos campinos, ranchos folclóricos, freguesias e grupos estrangeiros, destacando a força colectiva da iniciativa. “É muito bonito ver todo um concelho a juntar-se num dia importante para nós, para celebrar de uma forma tão viva e tão forte”, afirmou. João Heitor deixou ainda o desejo de que “Os Campinos Vêm à Cidade” continue a crescer e a afirmar-se como um momento de referência na valorização das tradições do concelho.