uma parceria com o Jornal Expresso
12/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 12-05-2026 18:00

Eleição dos Embaixadores da Vinha e do Vinho do Cartaxo vão ter prova de oratória na hora do desfile

Eleição dos Embaixadores da Vinha e do Vinho do Cartaxo vão ter prova de oratória na hora do desfile
Prova de oratória passa a integrar o concurso no concelho que se assume como capital do vinho e da vinha - foto arquivo O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Concurso que durante anos ficou associado à eleição do Rei e da Rainha das Vindimas passa a valorizar a capacidade de comunicação dos candidatos. Câmara do Cartaxo quer embaixadores capazes de representar o concelho em eventos de promoção turística e vínica.

A Câmara Municipal do Cartaxo aprovou por unanimidade, na reunião de 16 de Abril, alterações às normas de eleição dos Embaixadores da Vinha e do Vinho do Concelho do Cartaxo para 2026. O concurso, historicamente conhecido como eleição do Rei e da Rainha das Vindimas, deixa de valorizar critérios como a beleza e a capacidade de desfile, passando a incluir uma prova de oratória perante o público. A proposta foi apresentada pela vereadora Maria João Oliveira, que justificou a alteração com a necessidade de escolher representantes com maior capacidade de comunicação. Segundo a autarca, os embaixadores eleitos representam o município em eventos como a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) e a Festa do Vinho do Cartaxo, pelo que devem estar preparados para falar em público e promover o concelho, a vinha, o vinho e a sua identidade cultural.
A mudança procura adaptar o certame aos tempos actuais, dando mais peso à representação institucional e à promoção do território. A prova de oratória será feita em palco, perante o público, permitindo avaliar a forma como cada candidato comunica, transmite ideias e defende a ligação do Cartaxo ao sector vitivinícola.
O vereador Ricardo Magalhães, eleito pelo PS, defendeu a importância de preservar a história e a tradição do concurso, recordando a dimensão que a eleição da Rainha e do Rei das Vindimas tinha há duas ou três décadas. O autarca considerou essencial encontrar um equilíbrio entre tradição e modernidade, alertando que um investimento excessivo em marketing pode descaracterizar o património cultural associado ao evento. Para Ricardo Magalhães, o caminho deve passar pelo reforço da comunicação e do turismo, mas sem romper com a essência do certame. Também Luís Albuquerque, vereador do Chega, saudou a iniciativa, mas defendeu que o Cartaxo deve ter uma ambição mais alargada. O eleito sublinhou que o concelho, assumindo-se como capital do vinho e da vinha, deve apostar na preparação dos agentes económicos, na valorização da praia fluvial e na captação de mais turismo.
O presidente da câmara, João Heitor, anunciou que a Festa do Vinho de 2026 incluirá uma homenagem destinada a relançar a identidade do Cartaxo como capital do vinho. O autarca reconheceu, contudo, que há ainda muito trabalho por fazer, nomeadamente ao nível da capacidade hoteleira, da criação de programas turísticos e da articulação com os parceiros da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Vale Tejo
    06-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    06-05-2026
    Leia nesta edição o suplemento Centro Vivo - Revitalização do Centro Histórico e Ribeira de Santarém
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região