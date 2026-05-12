Escola Secundária Jácome Ratton comemora 142 anos de vida

A Escola Secundária Jácome Ratton, em Tomar, está a assinalar, no presente ano lectivo, o 142.º aniversário e, nesse contexto, vai decorrer no dia 14 de Maio um concerto com a Banda Sinfónica do Exército, pelas 21h30, no Cine-Teatro Paraíso.

A Escola Secundária Jácome Ratton, em Tomar, está a assinalar, no presente ano lectivo, o 142.º aniversário e, nesse contexto, vai decorrer no dia 14 de Maio um concerto com a Banda Sinfónica do Exército, pelas 21h30, no Cine-Teatro Paraíso.

No sábado, 16 de Maio, data da fundação da escola, a efeméride vai ser assinalada com um concerto protagonizado pelos alunos do 2.º Ciclo do Agrupamento de Escolas Templários, pelas 17h00, no auditório da escola. As cerimónias oficiais têm lugar na manhã de segunda-feira, 18 de Maio, pelas 10h20, nas instalações da Escola Secundária Jácome Ratton, conforme programa em anexo.