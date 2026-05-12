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Cultura | 12-05-2026 18:12

Exposição de cerâmica de Berta Simões na Galeria Municipal do Entroncamento

Exposição de cerâmica de Berta Simões na Galeria Municipal do Entroncamento
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Mostra pode ser visitada até dia 14 de Maio e convida a explorar a relação entre movimento, pausa e imperfeição.

A Galeria Municipal recebe até dia 14 de Maio, a exposição de cerâmica “Corrente Suspensa”, da artista Berta Simões, numa mostra que convida o público a reflectir sobre o equilíbrio entre movimento e quietude.
A exposição incide na relação entre o movimento e a pausa e entre a fluidez e a quietude, explorando “a beleza do instante suspenso”. As peças apresentam assim formas que evocam o movimento do mar e o seu movimento contínuo, com cerâmicas que tal como as correntes marítimas, fluem e transformam-se, feitas a pensar nos momentos suspensos desses movimentos. Através de um processo criativo intuitivo, onde o erro é assumido como ponto de partida para a descoberta, o trabalho da artista revela uma prática marcada pela experimentação e pela ligação às formas orgânicas.

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