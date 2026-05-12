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Cultura | 12-05-2026 13:08

Exposição evoca a história do Regimento de Infantaria n.º 15 em Tomar

Desfile dos heróis do RI15 da Primeira Guerra Mundial, Tomar, 1919. FOTO - José-Brak Lamy
Desfile dos heróis do RI15 da Primeira Guerra Mundial, Tomar, 1919. FOTO - José-Brak Lamy
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A Câmara de Tomar, em parceria com o Regimento de Infantaria n.º 15, inaugura no dia 19 de Maio a exposição “Memória e Fotografia - Regimento de Infantaria n.º 15, 220 Anos [1806-2026]”, que vai estar em exibição na Casa Vieira Guimarães até 21 de Junho.

A Câmara de Tomar, em parceria com o Regimento de Infantaria n.º 15, inaugura no dia 19 de Maio a exposição “Memória e Fotografia - Regimento de Infantaria n.º 15, 220 Anos [1806-2026]”, que vai estar em exibição na Casa Vieira Guimarães até 21 de Junho. A cerimónia de inauguração, marcada para as 11h00, será reservada a convidados institucionais e de protocolo. A exposição abre ao público em geral a partir do dia 20 de Maio.
No âmbito das comemorações do 220.º aniversário do Regimento de Infantaria N.º 15, a exposição propõe uma leitura do percurso histórico dessa unidade militar, evidenciando o seu contributo para a identidade de Tomar e para a história militar portuguesa. Através de um conjunto de fotografias e filmes, a exposição apresenta momentos, protagonistas e vivências que integram a memória colectiva do RI15.

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