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Cultura | 12-05-2026 07:00

Feira do Livro Usado promove doação de livros no Agrupamento de Escolas do Forte da Casa

Feira do Livro Usado promove doação de livros no Agrupamento de Escolas do Forte da Casa
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Bibliotecas do Agrupamento de Escolas do Forte da Casa vão promover uma Feira do Livro Usado e apelam à doação de livros com o objetivo de angariar fundos para a aquisição de novos títulos.

No âmbito do Dia do Agrupamento de Escolas do Forte da Casa, que se realiza dia 14 de Maio, as bibliotecas escolares do agrupamento vão organizar uma Feira do Livro Usado, iniciativa que pretende envolver a comunidade educativa e promover a reutilização de livros.
O valor angariado com a venda dos livros reverterá integralmente para as bibliotecas escolares, permitindo a aquisição de novos títulos para disponibilizar aos alunos.
Neste sentido, o agrupamento lançou um apelo à comunidade para a doação de livros usados, incentivando alunos, encarregados de educação e restantes amigos das bibliotecas a contribuir para a iniciativa.
“Os livros são ótimos amigos e uma companhia maravilhosa. Deixemos que os nossos livros usados possam ser uma boa companhia para outras pessoas”, refere a mensagem divulgada pelas bibliotecas, que evocam ainda o escritor Rubem Alves: “Um livro é um brinquedo feito com letras!”, sublinhando o espírito da iniciativa.
Os livros podem ser entregues nas bibliotecas da Escola Secundária do Forte da Casa e da Escola Básica Padre José Rota.

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