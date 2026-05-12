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Cultura | 12-05-2026 07:00

Romeira recebe o 44.º Festival Nacional de Folclore

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Certame realiza-se no dia 23 de Maio a partir das 20h30 com uma Missa e início do festival previsto para as 21h30 no Largo de Santa Catarina na Romeira.

A vila da Romeira recebe a 44.º edição do Festival Nacional de Folclore no dia 23 de Maio pelas 20h30. A iniciativa, dinamizada pelo Rancho Folclórico da Sociedade de Recreio e Educativa da Romeira, irá realizar-se no Largo de Santa Catarina na Romeira com a presença de grupos vindos do Baixo Minho, Beira Baixa e Alta Estremadura.

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