uma parceria com o Jornal Expresso
13/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 13-05-2026 15:00

Autor do Cartaxo apresenta primeiro livro na Biblioteca Municipal

Autor do Cartaxo apresenta primeiro livro na Biblioteca Municipal
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

"Eldoria", de B. M. Martins, é uma obra de fantasia sombria e distopia com apresentação marcada para 24 de Maio, às 15h00.

Bruno Martins Pedrosa apresenta no dia 24 de Maio, às 15h00, o seu primeiro livro, "Eldoria", na Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita, no Cartaxo. A obra de fantasia sombria e distopia acompanha Rian Vexley, um engenheiro apanhado numa conspiração num mundo futuro onde cinco reinos celestes flutuam sobre uma Terra proibida.
O imaginário criativo do autor alimenta-se do seu interesse por tarologia, astrologia, esoterismo e civilizações antigas. O gosto pela escrita acompanha-o desde criança e já teve dois minitextos publicados na obra "Cem anos, 100 palavras", da Universidade do Porto.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Vale Tejo
    13-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região