Autor do Cartaxo apresenta primeiro livro na Biblioteca Municipal

Bruno Martins Pedrosa apresenta no dia 24 de Maio, às 15h00, o seu primeiro livro, "Eldoria", na Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita, no Cartaxo. A obra de fantasia sombria e distopia acompanha Rian Vexley, um engenheiro apanhado numa conspiração num mundo futuro onde cinco reinos celestes flutuam sobre uma Terra proibida.

O imaginário criativo do autor alimenta-se do seu interesse por tarologia, astrologia, esoterismo e civilizações antigas. O gosto pela escrita acompanha-o desde criança e já teve dois minitextos publicados na obra "Cem anos, 100 palavras", da Universidade do Porto.