Cultura | 13-05-2026 15:00
Autor do Cartaxo apresenta primeiro livro na Biblioteca Municipal
"Eldoria", de B. M. Martins, é uma obra de fantasia sombria e distopia com apresentação marcada para 24 de Maio, às 15h00.
Bruno Martins Pedrosa apresenta no dia 24 de Maio, às 15h00, o seu primeiro livro, "Eldoria", na Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita, no Cartaxo. A obra de fantasia sombria e distopia acompanha Rian Vexley, um engenheiro apanhado numa conspiração num mundo futuro onde cinco reinos celestes flutuam sobre uma Terra proibida.
O imaginário criativo do autor alimenta-se do seu interesse por tarologia, astrologia, esoterismo e civilizações antigas. O gosto pela escrita acompanha-o desde criança e já teve dois minitextos publicados na obra "Cem anos, 100 palavras", da Universidade do Porto.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1770
13-05-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1770
13-05-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1770
13-05-2026
Capa Vale Tejo
13-05-2026
Especiais de O MIRANTE
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região