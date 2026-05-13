Barquinha recebe competição oficial de cubo mágico

Vila Nova da Barquinha recebe nos dias 27 e 28 de Junho uma competição oficial de cubo mágico sob a égide da World Cube Association (WCA), prova de agilidade e raciocínio que integra um circuito mundial em plena expansão. O evento, organizado pela APS - Associação Portuguesa de Speedcubing, contará com cerca de 80 competidores de todo o país, e terá lugar no pavilhão municipal "Manuel Maia", com entrada gratuita.

Entre os competidores, destaque para Tiago Morais, 14 anos, aluno da Escola D. Maria II, em Vila Nova da Barquinha, actual campeão nacional nas modalidades 2x2x2, 3x3x3 e 4x4x4, além de outras, sendo um dos nomes mais fortes do panorama português. Ao longo do seu percurso, já conquistou 45 medalhas de ouro, 32 de prata, 16 de bronze, e estabeleceu 44 recordes nacionais, afirmando-se como um dos principais favoritos à vitória.