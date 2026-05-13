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Cultura | 13-05-2026 13:48

Biblioteca Municipal da Chamusca abre portas a trajes de vários continentes

Biblioteca Municipal da Chamusca abre portas a trajes de vários continentes
FOTO DR
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Biblioteca Municipal da Chamusca recebe até 31 de Maio a exposição itinerante “Trajes do Mundo, Culturas e Tradições”, uma mostra que junta peças internacionais e nacionais para contar histórias de povos, comunidades e modos de vida.

A Biblioteca Municipal da Chamusca é, até 31 de Maio, ponto de encontro entre povos, memórias e tradições, com a exposição itinerante “Trajes do Mundo, Culturas e Tradições”, integrada no espólio da Associação FIFCA – Festival Internacional de Folclore, Culturas e Artes. A mostra reúne 15 trajes internacionais oriundos de países como Brasil, Colômbia, Grécia, Índia, Itália, México, Paraguai, Polónia e Ucrânia, a par de cinco trajes nacionais representativos do Minho, de Viana do Castelo e do Ribatejo. Entre estes, ganham particular destaque três peças ligadas ao concelho da Chamusca: um vestido de noiva, um traje de campino e um traje de camponesa, testemunhos vivos da identidade ribatejana.
O vestido de noiva, composto por casaca e saia azul em mistura de linho e algodão, impõe-se pela sobriedade e delicadeza dos bordados manuais a linha branca. Os motivos geométricos, repetidos na gola, mangas e saia, revelam uma decoração simples mas cuidada, própria do mundo rural do início do século XX. A grande gola bordada dá solenidade à peça e evidencia o valor artesanal de um traje pensado para um dos momentos mais marcantes da vida comunitária. A exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 18h00, e aos sábados, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00.

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