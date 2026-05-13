Bibliotecando em Tomar pôs a Humanidade no centro dos dilemas do presente

A Biblioteca Municipal de Tomar acolheu, entre 7 e 9 de Maio, a 16.ª edição do Bibliotecando em Tomar, festival que este ano teve como tema “Entre o natural e o construído” e que prestou homenagem ao escritor Valter Hugo Mãe. A iniciativa reuniu pensadores, artistas, investigadores e estudantes em torno de conferências, diálogos e momentos culturais, num programa marcado pela reflexão sobre alguns dos grandes dilemas do tempo presente. O festival arrancou com um encontro entre Valter Hugo Mãe e alunos dos dois agrupamentos de escolas de Tomar, seguindo-se uma visita à exposição de trabalhos inspirados na obra do autor. À noite, foi apresentada a ante-estreia do documentário De Lugar Nenhum, de Miguel Gonçalves Mendes, com a presença de Pilar del Río, companheira de José Saramago e figura próxima do escritor homenageado.

A sexta-feira foi inteiramente dedicada à obra de Valter Hugo Mãe. O programa incluiu uma conferência do professor Carlos Reis, a entrega do Prémio Bibliotecando em Tomar 2026 e os “Diálogos em torno da vida de Valter Hugo Mãe”, com Maria do Rosário Pedreira, Fátima Vieira, Pilar del Río, Carlos Nogueira e Ricardo Duarte. À noite, numa parceria com a Musicamera Produções, o escritor Nuno Garcia Lopes conduziu uma conversa aberta com o guitarrista brasileiro Yuri Marchese, tendo como ponto de partida o livro A máquina de fazer espanhóis. O último dia centrou-se no tema da edição, com painéis dedicados às tecnologias digitais e à inteligência artificial, que contaram com Alexandre Castro Caldas, Arlindo Oliveira e José Borbinha, e às tensões no território, com José Alho e Luísa Schmidt. A tarde terminou com um painel dedicado às artes, coordenado por Francisco Sobral do Rosário, com a participação dos artistas Rita Castro Neves e Daniel Moreira, de Sandra Cardoso e do escritor José Gardeazabal. A 16.ª edição do Bibliotecando em Tomar terminou com a revelação do tema para 2027: “Livros – um caminho para a Paz”. A próxima edição está marcada para 7 e 8 de Maio de 2027.

