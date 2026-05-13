Cartaxo celebra o Dia da Espiga com piquenique

Evento decorre entre as 10h00 e as 19h00 do dia 14 de Maio, quinta-feira, no Parque Municipal de Santa Eulália, no Cartaxo.

A União de Freguesias de Cartaxo e Vale da Pinta prepara mais uma edição do “Piquenique da Quinta-Feira da Espiga”, a realizar entre as 10h00 e as 19h00 do dia 14 de Maio, quinta-feira, no Parque Municipal de Santa Eulália. A iniciativa vsa celebrar o feriado municipal do concelho num ambiente de convívio, animação e partilha.

Porco no espeto, música ao vivo com Lena Conde, atelier de pintura dinamizado por Harley Costa, insufláveis para as crianças e outras surpresas fazem parte do programa. A organização convida a população para que se junte nesta celebração de forma a contribuir para que se mantenha viva a tradição promovendo o encontro entre famílias, amigos e toda a comunidade.