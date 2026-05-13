Fábrica das Artes de Tomar já inspira outros municípios

A Fábrica das Artes, projecto cultural dedicado à valorização das artes e ofícios tradicionais, está a afirmar-se como uma referência para além do concelho de Tomar. Na reunião de câmara de 4 de Maio, durante a apresentação do relatório de acompanhamento da edição de 2026, a vereadora do PS Filipa Fernandes elogiou a continuidade da iniciativa e revelou que outros municípios têm visitado o projecto com o objectivo de estudar a sua replicação nos respectivos territórios. A autarca socialista classificou a Fábrica das Artes como “um cunho identitário das nossas gentes, da nossa cultura” e como uma mostra “cada vez mais autêntica do nosso território”, deixando uma palavra de reconhecimento ao executivo pela manutenção de um projecto que, no seu entender, contribui para preservar saberes antigos e dar visibilidade à identidade local.

Filipa Fernandes aproveitou ainda o debate para questionar o presidente da câmara, Tiago Carrão, sobre o ponto de situação da escola de olaria prevista para a Charneca da Peralva, apresentada como um núcleo de salvaguarda das artes e ofícios tradicionais ligado à Fábrica das Artes. A vereadora recordou que existe financiamento identificado para a obra e defendeu que a autarquia deve aproveitar esse apoio para fazer avançar o projecto.

Em resposta, Tiago Carrão confirmou que já reuniu com o grupo responsável pelo espaço e que o município está a avaliar os modelos possíveis para dinamizar a futura escola de olaria. O presidente da câmara garantiu que o processo está a ser acompanhado, embora sem avançar prazos concretos para a sua concretização.

