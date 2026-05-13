Game Day leva universo dos videojogos ao Centro Cultural de Samora Correia

O Centro Cultural de Samora Correia recebe, no dia 6 de Junho, o Game Day, uma iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Benavente e dedicada ao universo dos videojogos. O evento, apresentado como o primeiro grande encontro do género no município, é dirigido sobretudo aos jovens, mas pretende acolher jogadores de todas as idades.

Pensado para toda a família, o Game Day propõe um dia de contacto com diferentes gerações de videojogos, cruzando novidades tecnológicas com memórias de outros tempos. Entre as atracções anunciadas está a nova Nintendo Switch 2, bem como várias estações de jogo, simuladores e equipamentos dedicados aos clássicos das salas de arcade.

Os participantes vão poder experimentar três simuladores, dez estações Nintendo, com jogos como Super Mário, Super Mário Kart e Donkey Kong Adventure, além de Just Dance e 28 estações Playstation, com dez videojogos diferentes disponíveis.

Para os apreciadores de jogos retro, o evento contará ainda com três Bartop Arcade Pandora’s Box, com cerca de 3000 jogos, incluindo PacMan, Puzzle Bobble, Street Fighter 2, Space Invaders, Donkey Kong, Galaga, Dig Dug e Pinball Action.

A programação inclui também um simulador de vôo, dinamizado pelo Campo de Vôo de Benavente, alargando o leque de experiências disponíveis para quem passar pelo Centro Cultural de Samora Correia.

Um dos momentos fortes do Game Day será o Torneio EA SPORTS FC 26, com prémios para os três primeiros classificados. A competição está marcada para as 14h30, sendo que as inscrições decorrem durante a manhã do próprio dia.