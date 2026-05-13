Médico da Casa do Artista apresenta livro em Santarém

O livro "Dos Palcos da Vida até à Casa do Artista", da autoria de Luís Paulino Pereira, vai ser apresentado sábado, 16 de Maio, pelas 16h00, na Sala dos Atos no Seminário de Santarém.

O livro "Dos Palcos da Vida até à Casa do Artista", da autoria de Luís Paulino Pereira, vai ser apresentado sábado, 16 de Maio, pelas 16h00, na Sala dos Atos no Seminário de Santarém. Luís Paulino Pereira é médico e director clínico da Casa do Artista e os direitos autorais da obra revertem a favor da Casa do Artista. A apresentação do livro vai estar a cargo da jornalista Susana Coimbra e a sessão vai contar ainda com apontamentos musicais pela Tuna do Ribatejo e Francusco Fanhais.