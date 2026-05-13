Cultura | 13-05-2026 20:25
Motochurrasco no sábado em Santarém
A Casa do Campino, em Santarém, vai receber no sábado, 16 de Maio, um motochurrasco organizado pelo Campinos Santarém Motoclube, que festeja o seu 17º aniversário.
A Casa do Campino, em Santarém, vai receber no sábado, 16 de Maio, um motochurrasco organizado pelo Campinos Santarém Motoclube, que celebra o seu 17º aniversário. A festa vai contar com porco no espeto, bebidas, música ao vivo e, claro, não vão faltar também as máquinas de duas rodas.
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