Rancho Típico Saia Rodada de Benavente impedido de ensaiar na sede fora de horas

O Rancho Típico Saia Rodada de Benavente alertou para a impossibilidade de realizar ensaios na sua sede, devido a constrangimentos legais relacionados com o ruído, situação que poderá comprometer a continuidade da colectividade. A denúncia foi feita por Zulmira Ganhão, que sublinhou que o grupo, com 46 anos de existência, está a ser impedido de ensaiar nas suas instalações, tendo já sido alvo de presença da GNR no local. A responsável considerou a situação incompreensível e alertou para o impacto directo na actividade, questionando como poderá justificar aos elementos, incluindo crianças, a eventual suspensão dos ensaios.

Segundo explicou, após reunião com a Câmara Municipal de Benavente, foi informada que a sede não reúne condições legais, nomeadamente ao nível acústico, para a realização de ensaios. Apesar disso, foi concedida uma licença especial de ruído, a título excepcional, para um ensaio pontual no dia 1 de Maio, não sendo depois possível a emissão de autorizações semanais. Zulmira Ganhão criticou ainda a falta de alternativas concretas, referindo que foi aconselhada a procurar um espaço camarário, sem que lhe tenha sido apresentada uma solução definida. Questionou igualmente a utilização de outros espaços por diferentes colectividades, defendendo maior equidade no acesso.

A presidente da Câmara Municipal de Benavente, Sónia Ferreira, confirmou que a situação resulta do cumprimento da legislação em vigor, após uma notificação por ruído. Explicou que os serviços jurídicos analisaram o caso. A autarca acrescentou que a cedência de espaços municipais depende de pedido formal e da disponibilidade, sendo também condicionada pela legislação, nomeadamente no que respeita a horários. Referiu que muitas vezes são solicitadas autorizações até às duas da madrugada, algo que não é possível autorizar, precisamente para evitar incumprimentos legais e eventuais intervenções das autoridades. Relativamente à utilização de instalações por outras associações, Sónia Ferreira esclareceu que os pedidos são analisados com base na informação prestada e que, no caso referido, o espaço terá sido utilizado para uma actividade distinta de ensaios de rancho.

A presidente da câmara admitiu ainda que a sede do Saia Rodada necessita de obras urgentes, recordando que existe um projecto de requalificação há vários anos, sucessivamente adiado por dificuldades nos concursos públicos. Segundo explicou, após tentativas falhadas e concursos desertos, foi elaborado um projecto mais modesto, ajustado às exigências legais, aguardando viabilização financeira da autarquia para avançar com a obra.