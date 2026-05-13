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Cultura | 13-05-2026 19:57

Santarém recebe percurso sobre correntes modernistas

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A cidade de Santarém recebe no sábado, 16 de Maio, a visita temática “Santarém Modernista”, um percurso dedicado às correntes artísticas e arquitetónicas que marcaram os séculos XIX e XX.

A cidade de Santarém recebe no sábado, 16 de Maio, a visita temática “Santarém Modernista”, um percurso dedicado às correntes artísticas e arquitetónicas que marcaram os séculos XIX e XX. Segundo o município, a iniciativa propõe “uma leitura da evolução urbana e estética da cidade durante o período de afirmação das vanguardas modernistas”, abordando temas como a Arquitetura do Ferro, o movimento Arts and Crafts, a Arte Nova, as Artes Decorativas e diferentes expressões do modernismo em Santarém.

Com ponto de encontro marcado para a Igreja da Piedade, o percurso vai passar por vários locais da cidade, entre os quais o Mercado Municipal, a Livraria Costa, o denominado “Prédio da Mango”, a Caixa de Crédito Agrícola, a Rua Capelo e Ivens, o Largo do Milagre, o Largo da Alcáçova, o Teatro Rosa Damasceno e o Café Central, acrescentou o município. Durante a visita serão também destacados autores, arquitectos e construtores associados à modernização da cidade, incluindo referências a Raul Lino e Amílcar Pinto, entre outros.

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