Somar Km’s levou caminhantes à aldeia do Castelo em Mação

A aldeia do Castelo recebeu, na segunda-feira, 11 de Maio, mais uma etapa do projecto Somar Km’s, iniciativa do município de Mação que continua a pôr o concelho a caminhar, juntando exercício físico, convívio e valorização do território. A caminhada teve um percurso de cinco quilómetros, marcado pelas paisagens da freguesia, e terminou com um momento de lanche e confraternização entre os participantes. No final foram entregues t-shirts aos caminhantes que atingiram os marcos dos 50, 100 e 150 quilómetros acumulados, numa forma de reconhecer a assiduidade e incentivar a participação ao longo da temporada. O Somar Km’s decorre semanalmente, às segundas-feiras, em parceria com associações locais, percorrendo diferentes freguesias do concelho de Mação. A iniciativa é aberta a todos os que queiram caminhar ou correr, somando cada etapa cinco quilómetros ao registo individual de cada participante.

Os quilómetros acumulados em 2025 transitaram para 2026, reforçando o espírito de continuidade do projecto. A oferta de uma t-shirt a cada 50 quilómetros percorridos funciona como estímulo para manter a população activa e envolvida numa iniciativa que alia saúde, proximidade comunitária e descoberta do concelho.