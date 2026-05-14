Benavente quer homenagear Ilda David após escolha da artista para Bienal de Veneza

A presença da pintora Ilda David, natural de Benavente, na 61.ª Exposição Internacional de Arte da Bienal de Veneza levou o vereador Hélio Justino, eleito pela CDU, a defender que a Câmara Municipal de Benavente deve ponderar a atribuição de uma distinção honorífica à artista. A proposta foi deixada em reunião do executivo municipal, onde o autarca felicitou publicamente Ilda David pela sua integração na representação do Vaticano, sublinhando o percurso da pintora e ilustradora e o reconhecimento que alcançou no panorama artístico nacional e internacional.

Nascida em Benavente, em 1955, Ilda David é uma das vozes mais relevantes da pintura contemporânea portuguesa, com obra desenvolvida também na ilustração de livros e em projectos públicos de grande visibilidade. A artista vive e trabalha em Lisboa e frequentou o curso de Pintura da Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa entre 1976 e 1981. Na Bienal de Veneza, Ilda David integra o conjunto de 24 artistas convidados para o Pavilhão da Santa Sé, comissariado pelo cardeal José Tolentino de Mendonça e com curadoria de Hans Ulrich Obrist e Ben Vickers. A representação do Vaticano, intitulada “O Ouvido é o Olho da Alma”, inspira-se na vida e no legado de Santa Hildegarda de Bingen e distribui-se por dois espaços da cidade italiana.

Entre os participantes está também a fadista Carminho. Já Alexandre Estrela participa na Bienal noutro contexto, como artista escolhido para a representação oficial de Portugal, com o projecto “RedSkyFalls”. Segundo a informação divulgada pelo Vaticano, a representação da Santa Sé propõe uma experiência marcada pela escuta, pelo silêncio e pela contemplação, reunindo trabalhos de artistas de várias áreas, da música às artes visuais. Ilda David apresentará livros de artista no espaço do Complexo de Santa Maria Auxiliadora, em Castello. A 61.ª Bienal de Arte de Veneza decorre de 9 de Maio a 22 de Novembro de 2026, sob o tema “In Minor Keys”, concebido por Koyo Kouoh, reunindo artistas, pavilhões nacionais e eventos colaterais em vários espaços de Veneza.