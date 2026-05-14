Cultura | 14-05-2026 12:00
Exposição colectiva de desenho no Fórum Actor Mário Viegas
foto ilustrativa
“A Noite dos Mil Desenhos” é o título da exposição colectiva de desenho que vai ser inaugurada no dia 23 de Maio, pelas 18h00, no Fórum Actor Mário Viegas do Centro Cultural Regional de Santarém.
“A Noite dos Mil Desenhos” é o título da exposição colectiva de desenho que vai ser inaugurada no dia 23 de Maio, pelas 18h00, no Fórum Actor Mário Viegas do Centro Cultural Regional de Santarém. A mostra resulta de um projecto aberto a toda a comunidade, com carácter solidário, revertendo as receitas para a manutenção e reabilitação das instalações da colectividade, sediada no centro histórico de Santarém.
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