Feira de Maio, a mais castiça do Ribatejo está a chegar a Azambuja

A Feira de Maio, conhecida como a mais castiça feira do Ribatejo, está de regresso à vila de Azambuja, entre os dias 28 de Maio e 1 de Junho, para dias onde se celebra a tradição e a festa brava, com destaque para a gastronomia, música e actividades equestres. Do cartaz musical fazem parte os La Cuarta Cuerda (quinta-feira), Os Pharol e DJ Wilson Honrado (sexta-feira), os D.A.M.A (sábado) e o duo Sangre Ibérico (domingo).



Nas ruas da vila, a tradição volta a cumprir se com as emblemáticas entradas e largadas de toiros conduzidos por campinos, as tertúlias típicas, as provas equestres, os desfiles populares e os momentos de homenagem à figura do campino, símbolo maior da identidade ribatejana.



A programação arranca na quinta.feira, 28 de Maio, com almoço convívio das tertúlias e desfile pelas ruas da vila, seguindo-se a inauguração oficial da centenária Feira de Maio, pelas 17h00, na Praça do Município, acompanhada pela fanfarra da Associação dos Bombeiros Voluntários de Azambuja, campinos e elementos das tertúlias. Ao longo da noite haverá animação nas ruas da vila, entrada de toiros conduzidos por campinos e o concerto de La Cuarta Cuerda, às 23h00, no Jardim Urbano.



Na sexta-feira, 29 de Maio, conhecida como a noite da sardinha assada, terá lugar um dos momentos mais emblemáticos da feira: o cortejo de campinos com o gado pelas ruas da vila à luz de archotes, seguido da tradicional entrada de toiros. Depois da meia-noite, a animação continua com a distribuição gratuita de sardinha assada, pão e vinho, bailes populares, o tradicional fado vadio e música itinerante. A madrugada termina ao som do concerto d'Os Pharol, no Palco Rossio, e da actuação do DJ Wilson Honrado, na Praça do Município.



O sábado, 30 de Maio, será dedicado às actividades equestres, com concursos, provas de condução de cabrestos, perícia de campinos e o tradicional passeio livre a cavalo pelas ruas da vila e tertúlias.

À noite dá-se o concerto dos D.A.M.A, pelas 23h00, no Palco Principal, no Jardim Urbano Dr. Joaquim A. Ramos, seguido da habitual Festa dos Anos 80, no Largo de Palmela.



Na manhã de domingo, 31 de Maio, preenche-se a página mais solene da Feira de Maio, com a tradicional homenagem ao campino. Nesta edição será homenageado o campino Daniel Pereira da Silva (Casa Agrícola Monte Novo) e será entregue o Pampilho de Honra gravado com o nome Joaquim Carlos dos Santos. Ainda no domingo, destaque para a tradicional Corrida de Toiros à Portuguesa, às 16h00, na Praça de Touros Dr. Ortigão Costa. A encerrar a noite, o público poderá assistir ao concerto de Sangre Ibérico, no Palco Principal, no Jardim Urbano Dr. Joaquim A. Ramos.



Na segunda-feira, dia 1 de Junho, o dia será dedicado aos mais novos, com a actividade “Feira na Vila”, que contará com diversos momentos de animação infantil comemorativos do Dia da Criança. No período da tarde, terá lugar a entrega de prémios das ornamentações de janelas ou fachadas, montras e largos classificados. O encerramento oficial da Feira de Maio 2026 está marcado para as 24h00, com um espectáculo de fogo de artifício.



Faz parte da programação, ainda, a tradicional Mesa da Tortura, uma prova de resistência e bravura, às 01h00, na quinta-feira (dia 28) e no sábado (dia 30), na Praça de Touros Dr. Ortigão Costa. Ao longo dos cinco dias de feira, o Páteo Valverde acolhe a Praça das Freguesias, com actuações de ranchos folclóricos, grupos culturais, bandas filarmónicas e colectividades do concelho.