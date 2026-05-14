O dia em que a Chamusca sai ao campo e enche a vila de tradição

Na Chamusca há um dia em que o concelho se levanta mais cedo, se veste de tradição e sai para a rua com orgulho nas suas raíses. A Quinta-Feira de Ascensão, também chamada Quinta-Feira da Espiga, é o dia maior do concelho: começa nos campos, com a apanha da espiga, e ganha corpo na vila, com a entrada de toiros que todos os anos arrasta multidões à Rua Direita de São Pedro. É religião, campo, festa, bairrismo, memória e alguma saudável transgressão..

A manhã nasce em romaria. Famílias inteiras juntam-se para apanhar a espiga nos campos da lezíria, mantendo vivo um ritual que resiste ao tempo e à pressa dos dias modernos. Há quem vá de carro, mas também quem ainda escolha charretes, tractores ou bicicletas. O ramo leva espigas de trigo, malmequeres, papoilas, oliveira, videira e alecrim ou rosmaninho, símbolos de fartura, saúde, paz, vida e amor, que depois se guardam em casa como bênção para o ano inteiro.

Mas a Ascensão na Chamusca nunca é apenas contemplação. É também encontro, reencontro e convívio. É o regresso dos que vivem fora, a mesa posta, o copo partilhado, a conversa com os mais velhos, as histórias que fazem de uma terra uma comunidade. Esta é também uma altura para “sair da linha” em nome das tradições da terra, sem perder o sentido de pertença.

A entrada de toiros é o momento mais aguardado, aquele em que a multidão se junta na rua para viver a excitação e ansiedade da “entrada”. Toiros, cabrestos, campinos e cavaleiros atravessam a artéria principal em direcção à praça, num percurso de cerca de quilómetro e meio que dura poucos minutos, mas fica gravado na memória de quem assiste.

A Ascensão é a prova de que existe resistência à cultura e às tradições da terra. Enquanto houver quem se levante cedo para ir ao campo, quem ensine aos mais novos o significado da espiga, quem volte à terra para ver os toiros e abraçar os amigos, a Chamusca continuará a subir, nesse dia, ao ponto mais alto da sua alma colectiva.