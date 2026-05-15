Escola Reynaldo dos Santos celebra 50 anos com gala de reencontro

A Escola Reynaldo dos Santos, de Vila Franca de Xira, vai celebrar os seus 50 anos de existência com uma gala-jantar marcada para 17 de Outubro, na Quinta do Alto, em Vila Franca de Xira. A iniciativa decorre sob o lema “Vamos Celebrar os 50 Anos da Escola, Reencontrar Amigos e Colegas” e pretende reunir antigos alunos, professores, funcionários e toda a comunidade ligada ao estabelecimento de ensino.

A comemoração assinala meio século de história de uma escola que marcou várias gerações do concelho e da região. Para além da gala, têm vindo a decorrer diversas actividades evocativas da efeméride, incluindo encontros com antigos alunos que hoje se destacam na vida nacional e internacional, partilhando os seus percursos e experiências com os actuais estudantes.

A história da escola começou entre 1971 e 1976, quando funcionava como Secção do Liceu Padre António Vieira, nas instalações do então extinto Colégio Sousa Martins, no Bom Retiro, em Vila Franca de Xira. Foi um período vivido em plena transição política do país, atravessando o 25 de Abril de 1974 e o PREC (Período Revolucionário em Curso), deixando memórias marcantes entre professores e alunos.

Segundo a organização, as reuniões gerais de alunos, professores e escola tornaram-se espaços de debate e participação cívica, onde algumas futuras figuras da política nacional deram os primeiros passos na intervenção pública.

Mais tarde, após a reorganização do Ministério da Educação, a escola passou a designar-se Escola Secundária nº2 de Vila Franca de Xira, nome que manteve durante cerca de uma década. Em 1986 adoptou finalmente a designação de Escola Reynaldo dos Santos, em homenagem ao médico, escritor e historiador de arte vilafranquense Reynaldo dos Santos.

A designação actual é escola Básica e Secundária Professor Reynaldo dos Santos, uma vez que abarca alunos do 2º e 3º ciclo e ensino secundário, incluindo o profissional.

A comissão organizadora sublinha que o objectivo da gala é celebrar “uma vida inteira de memórias”, reforçando os laços de amizade e companheirismo criados ao longo de várias gerações na escola.