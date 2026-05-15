Orion26 leva Santa Margarida para o centro da defesa europeia

O Campo Militar de Santa Margarida, em Constância, volta a transformar-se num dos principais palcos da defesa europeia com a realização do exercício Orion26, entre 18 e 29 de Maio. Considerado pelo Exército como o maior exercício da componente terrestre, o Orion26 vai reunir mais de 1.300 militares de Portugal, Espanha, França, Itália e Roménia, num treino operacional e táctico de grande escala. Coordenado pelo Comando das Forças Terrestres, o exercício tem como objectivo preparar o Battlegroup da União Europeia, uma força multinacional de reacção rápida, para planear e conduzir operações de gestão de crises. Em paralelo, servirá também para preparar a Brigada de Intervenção para uma operação no âmbito do artigo 5.º da NATO, que consagra o princípio da defesa colectiva entre aliados.

O Orion26 vai combinar acções no terreno com exercícios de posto de comando assistidos por computador, testando a prontidão, a interoperabilidade e a capacidade de projecção das forças envolvidas. Será ainda certificada a Companhia de Atiradores da Zona Militar da Madeira, composta por 120 militares, para integrar o Battlegroup europeu. O exercício culmina a 29 de Maio, na Brigada Mecanizada, com uma exposição de capacidades e meios e um exercício táctico com fogos reais, envolvendo os principais sistemas de armas utilizados. Para Santa Margarida e para o Médio Tejo, o Orion26 volta a colocar a região no mapa das grandes operações militares internacionais.