uma parceria com o Jornal Expresso
15/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 15-05-2026 12:00

Orion26 leva Santa Margarida para o centro da defesa europeia

Orion26 leva Santa Margarida para o centro da defesa europeia
Foto: Fábio Leitão
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Mais de 1.300 militares de cinco países vão concentrar-se no Campo Militar de Santa Margarida, em Constância, para o Orion26, o maior exercício da componente terrestre do Exército português, que volta a colocar o Médio Tejo no centro da cooperação militar europeia e atlântica.

O Campo Militar de Santa Margarida, em Constância, volta a transformar-se num dos principais palcos da defesa europeia com a realização do exercício Orion26, entre 18 e 29 de Maio. Considerado pelo Exército como o maior exercício da componente terrestre, o Orion26 vai reunir mais de 1.300 militares de Portugal, Espanha, França, Itália e Roménia, num treino operacional e táctico de grande escala. Coordenado pelo Comando das Forças Terrestres, o exercício tem como objectivo preparar o Battlegroup da União Europeia, uma força multinacional de reacção rápida, para planear e conduzir operações de gestão de crises. Em paralelo, servirá também para preparar a Brigada de Intervenção para uma operação no âmbito do artigo 5.º da NATO, que consagra o princípio da defesa colectiva entre aliados.
O Orion26 vai combinar acções no terreno com exercícios de posto de comando assistidos por computador, testando a prontidão, a interoperabilidade e a capacidade de projecção das forças envolvidas. Será ainda certificada a Companhia de Atiradores da Zona Militar da Madeira, composta por 120 militares, para integrar o Battlegroup europeu. O exercício culmina a 29 de Maio, na Brigada Mecanizada, com uma exposição de capacidades e meios e um exercício táctico com fogos reais, envolvendo os principais sistemas de armas utilizados. Para Santa Margarida e para o Médio Tejo, o Orion26 volta a colocar a região no mapa das grandes operações militares internacionais.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Vale Tejo
    13-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região